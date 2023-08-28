В Калининградскую область привезли вакцину против гриппа

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградскую область поступила вакцина против гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в этом году для иммунизации привезли вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Для детей доставлено 101 тысяча 850 доз вакцины, для взрослых – 357 тысяч 190 доз. В ближайшее время вакцина поступит в государственные бюджетные учреждения здравоохранения.

Отмечается, что Управление Роспотребнадзора совместно с региональным Министерством здравоохранения проконтролировало соблюдение так называемой «холодовой цепи» на этапе транспортировки вакцины.

Это обязательно условие. «Холодовая цепь» включает в себя холодильное оборудование, специально обученный персонал по его обслуживанию и систему контроля температурного режима.

Напомним, вакцинация является самой эффективной профилактической мерой защиты от гриппа и его осложнений, прививка предупреждает тяжелое течение заболевания, препятствует широкому распространению заболевания.