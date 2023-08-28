СМИ: Гражданин Литвы с маленькой дочерью бежал в Калининградскую область на лодке

. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Информационный портал «Делфи-Литва» со ссылкой на республиканский Департамент полиции сообщил, что в субботу, 26 августа в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение о похищении ребенка.

Как заявила 27-летняя женщина, утром ее бывший муж в деревне Саусдравай, Кретингского района отправился на прогулку вместе с их полуторагодовалой дочерью. Когда все мылимые сроки вышли, а мужчина с девочкой домой не вернулись, мать забила тревогу.

Полицейские принялись за поиски, которые несколько неожиданно привели их к пограничникам. Как выяснилось, в ту же субботу, в обеденное время неподалеку от города Русне на реке Скирвита (это один из рукавов Немана) в резиновой лодке был замечен мужчина с маленьким ребенком. Усиленно отмахивая веслами, гребец направлялся к российскому берегу, где якобы и был задержан российскими пограничниками. В Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области данную информацию пока не подтверждают.

По факту похищения ребенка литовские правоохранители начали досудебное расследование.