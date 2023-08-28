В Калининграде провели областной фестиваль казачьей культуры

. Фото: Правительство Калининградской области

В Центральном парке Калининграда провели ежегодные соревнования «Шермиции» и VI открытый областной фестиваль казачьей культуры.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, участниками XV военно-спортивных казачьих игр стали 18 команд: состязались в метании ножей, рубке шашкой, броскам гири через планку, казачьей борьбе и строевой подготовке.

Гости мероприятия посетили казачьи подворья, где можно было ознакомиться с традиционным казачьим бытом, выставками. Также состоялся большой гала-концерт «Славьтесь, славьтесь, казаки», в котором прияли участие более 300 артистов из самодеятельных коллективов региона.