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НовостиПроисшествия28 августа 2023 13:55

Задержан мужчина, который обчищал машины и палатки туристов на карьере «Мечта» в Прибрежном

Полицейские задержали мужчину, который обкрадывал отдыхающих на карьере в Прибрежном
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В августе несколько отдыхающих на карьере «Мечта» в Прибрежном стали жертвой вора. Неизвестный обкрадывал незапертые машины и палатки днем и ночью, поймать его не могли.

Например, 15 августа у студента украли мобильный телефон, наушники, зарядки и водительское удостоверение. В ночь на 20 августа жертвами преступления стали трое отдыхающих. Похититель забрал 5 спальных мешков, колонку, зарядки, женский купальник, рюкзаки, серебряное кольцо. Материальный ущерб превысил 36 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленника удалось вычислить и задержать.

Он ходил по поселку и предлагал купить различные вещи.

32-летний уроженец Советска оказался ранее судим, при нем нашли часть похищенного.

Заведено уголовное дело.