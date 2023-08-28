Задержан мужчина, который обчищал машины и палатки туристов на карьере «Мечта» в Прибрежном

В августе несколько отдыхающих на карьере «Мечта» в Прибрежном стали жертвой вора. Неизвестный обкрадывал незапертые машины и палатки днем и ночью, поймать его не могли.

Например, 15 августа у студента украли мобильный телефон, наушники, зарядки и водительское удостоверение. В ночь на 20 августа жертвами преступления стали трое отдыхающих. Похититель забрал 5 спальных мешков, колонку, зарядки, женский купальник, рюкзаки, серебряное кольцо. Материальный ущерб превысил 36 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленника удалось вычислить и задержать.

Он ходил по поселку и предлагал купить различные вещи.

32-летний уроженец Советска оказался ранее судим, при нем нашли часть похищенного.

Заведено уголовное дело.