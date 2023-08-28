В Багратионовском районе 12-летний мальчик упал с высоты в заброшке

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

ЧП случилось в Багратионовском районе, там в одном из поселков в воскресенье, 27 августа, ребенок получил травмы в заброшенном здании, упав с высоты.

Как сообщает калининградский следком, пятеро ребят в возрасте от 10 до 13 лет играли в заброшенном здании. «Находясь на высоте 3 этажа, 12-летний мальчик встал на балку, которая под ним сломалась, и упал на землю», - говорится в сообщении.

Скорую помощь вызвал проходивший мимо мужчина. Мальчика госпитализировали.

Следователи устанавливают все произошедшего.