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НовостиОбщество28 августа 2023 16:00

В Калининградскую область не пустили 600 кг зараженной голубики

Ягоды везли в регион из Сербии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В пункте пропуска в Багратионовске задержана партия голубики, весом 600 кг из Сербии. В ягодах нашли азиатскую ягодную дрозофилу. Наличие заразы подтвердили лабораторно.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, голубику в регион не пустили – ягода подлежит карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Плодовая муха Drosophila suzukii является одним из наиболее опасных инвазивных вредителей. Насекомое родом из Восточной Азии, оно быстро распространяется по европейским странам и другим частям мира. Чрезвычайно опасна с экономической точки зрения из-за ущерба, наносимого целому ряду сельскохозяйственных культур.