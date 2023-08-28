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НовостиПроисшествия28 августа 2023 17:03

В Калининграде задержали автоугонщика, который разбил две машины

Полицейские задержали неудачливого угонщика машин в Калининграде
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился на улице Дмитрия Донского, где в 5 утра автомобиль «Фольксваген Пассат», выезжая с парковки, столкнулся с другим автомобилем. После этого водитель скрылся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские, прибывшие на место, выяснили, что владелец «Пассата» оставил дверь открытой, его машину и попытались угнать.

Оперативно был установлен подозреваемый, 23-летний житель Калининграда.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением легковушки и врезался. Заведено уголовное дело.