На ул. Железнодорожной прорвало коллектор, ремонт продлится неделю

В Калининграде на улице Железнодорожной, на пересечении с ул. Портовой, произошел прорыв трубопровода. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает «Водоканал».

«Это коллектор довоенной постройки. Частично его перекладывали в 60-е годы. Сети здесь в ветхом состоянии. Сегодняшний порыв это подтверждает. Кроме того, не надо забывать, что в Калининграде смешанная система приема канализации. В какой-то части города ливневая канализация присоединена к хозяйственно-бытовой. В данном случае из-за обильных ночных осадков была большая нагрузка на сети, в результате чего произошёл прорыв», - пояснили в «Водоканале».

Аварийные бригады ужа работают на месте происшествия, вскрыли дорожное полотно.

«Запущены работы по санированию участка, которые планируется завершить в течение недели», - отметили в «Водоканале».

Тем временем в ГИБДД сообщили о временном перекрытии дороги.