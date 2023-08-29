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НовостиОбщество29 августа 2023 6:50

Синоптики: Ливень в Калининграде заканчивается, но к вечеру снова начнется

Температура воздуха составит сегодня до +23
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Интенсивный ливень закончится в Калининграде ближе к 9 часам утра, так как конвективная система уходит на север.

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

В Калининграде с обеда и вплоть до вечерних часов осадки маловероятны, температура в городе будет около +20...+23°С.

Формирование опасных гроз ожидается в вечерние часы.

При этом по области (в северной и восточной ее части) ливни сохранятся в ближайшие 2-3 часа. На востоке области – высокая активность молний.