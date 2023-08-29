Калининградские регбисты выиграли международный турнир в составе сборной России

Москва приняла первые в истории соревнования по регби-7 под эгидой Международного совета военного спорта, собрав сборные ЮАР, Бангладеш, Шри-Ланки, Белоруссии и России. Как рас в составе отечественной сборной и проявили себя калининградские спортсмены.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, команды, представляющие армии своих стран, провели трехдневный турнир по круговой системе. Наши ребята выиграли четыре встречи, уступив только парням из ЮАР.

Отметим, Калининградская область в Москве была представлена воспитанниками региональной спортивной школы олимпийского резерва и областного училища олимпийского резерва. Наши земляки Александр Вознюк, Никита Блинцов и Мирсобиржон Ибрагимов сыграли ключевую роль в Москве в составе сборной.

Финал против ЮАР в минувшие выходные завершился в пользу россиян со счетом 19:12, причем 14 очков – на счету калининградских регбистов.