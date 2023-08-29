Медсестра Черняховской поликлиники купила квартиру благодаря жилищному сертификату

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С начала года в Калининградской области начали производить выплаты медикам в размере двух миллионов рублей на приобретение жилых помещений. Новой мерой соцподдержки воспользовались уже 17 медиков на общую сумму 34 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на днях квартиру приобрела и участковая медицинская сестра поликлиники Черняховской больницы Елена Архиреева. Она работает в Черняховске с апреля, ранее работала в Федеральном центре высоких медицинских технологий.

Благодаря жилищному сертификату медсестра приобрела двухкомнатную квартиру.

Также выплаты при первом трудоустройстве в госмедучреждениях региона с начала года в Черняховской больнице получили два врача и семь представителей среднего медперсонала.