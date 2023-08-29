Названо лучшее блюдо Городского пикника Kaliningrad Street Food

Фиш-дог от победителей. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде завершился девятый Городской пикник Kaliningrad Street Food – праздник еды проходил у Дома Советов. Помимо калининградцев в пикнике участвовали проекты из Зеленоградска, Краснодара, Москвы, Махачкалы, Екатеринбурга, Владивостока, Барнаула и Витебска.

По традиции вручили ежегодную премию Russian Street Food Awards.

Как рассказали организаторы, лучшим уличным блюдом России в этом году стал фиш-дог с сельдью от калининградского проекта «Друзья. Душевная кухня». Для своего фиш-дога ребята сами пекут булочки, делают сельдь пряного посола и готовят соус тартар на основе сметаны.

Ну а проектов-финалистов оказалось четыре. Это Matsu Izakaya (Калининград) и их балтийский угорь кушияки на подушке из риса с соусом унаги и японскими соленьями,

«Краснодарский парень» (Краснодар) и бургер Биф-черри на черной булочке с говяжьей котлетой, сыром чеддер, беконом и пряной вишней, König Wurst (Калининград) и люля-кебаб в пышном грузинском лаваше с малиновой аджикой, а также коллаборация мастерской плова «Пряности и папа» (Калининград) и Светланы Егоровой, основательницы барнаульского проекта «Знатный плов», и их комбо из двух видов плова: самаркандского и афганского.

В этом году организаторы также вручили премию за лучший десерт. Ее получила Екатерина Чернова (проект Chernova_Cake, Екатеринбург) за шоколадный капкейк из ирги.