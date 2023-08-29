Калининградцам посоветовали не ходить в городские парки в ближайшее время

В Калининграде в непогоду горожан призывают не посещать парки. Предостережение появилось в соцсетях Дирекции ландшафтных парков во вторник, 29 августа.

«Дирекция просит по возможности воздержаться от посещения парков в такую погоду. На территории городских парков много в том числе и старовозрастных деревьев, которые особенно непредсказуемы при сильном ветре», - говорится в сообщении.

Напомним, вторник в Калининграде обещают теплым, но дождливым. Дождь шел ночью и утром. Ливни с грозами вернутся к вечеру.