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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:24

Калининградцам посоветовали не ходить в городские парки в ближайшее время

Из-за непогоды возможны падения деревьев и веток
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в непогоду горожан призывают не посещать парки. Предостережение появилось в соцсетях Дирекции ландшафтных парков во вторник, 29 августа.

«Дирекция просит по возможности воздержаться от посещения парков в такую погоду. На территории городских парков много в том числе и старовозрастных деревьев, которые особенно непредсказуемы при сильном ветре», - говорится в сообщении.

Напомним, вторник в Калининграде обещают теплым, но дождливым. Дождь шел ночью и утром. Ливни с грозами вернутся к вечеру.