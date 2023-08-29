Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:47

Житель Немана угрожал убийством подруге, а потом украл телефон у приятеля

Суд приговорил к лишению свободы 30-летнего жителя Немана, обвиняемого в угрозе убийством и мошенничестве
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Фигурантом сразу двух уголовных дел стал житель Немана. Сначала он угрожал убийством подруге. Инцидент случился в квартире по ул. Полевой в Немане, где мужчина выпивал со знакомыми и приревновал свою сожительницу к одному из гостей. Тогда он рассвирепел, схватил нож и начал угрожать ей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного суда, несколькими днями позже, злоумышленник был в гостях у своего знакомого. Он взял у товарища телефон, якобы чтобы послушать музыку. Телефон он спрятал, а владельцу сказал, что потерял его.

Мужчина в итоге был осужден и получил 2 года 2 месяца колонии общего режима.