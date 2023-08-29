В Зеленоградском районе вор пробрался в дом и решил там поужинать, его застукал хозяин

Инцидент случился ночью в Зеленоградском районе. Там житель одного из поселков у себя дома зашел на кухню и обнаружил там неизвестного человека. Гость не растерялся и представился другом сына, который в это время спал, после чего поспешил скрыться. Позже хозяин заметил, что из дома пропали вещи.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был задержан 48-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.

Злоумышленник проник в дом через незапертую дверь, сложил в рюкзак паспорт, документы на автомобиль и ключи, а также портмоне с деньгами, три банковские карты и книгу.

«Затем голодный мужчина, обнаружив съестное, начал готовить себе еду. Именно за этим занятием его и застал хозяин дома», - рассказали в полиции.

Похищенные вещи были изъяты. Заведено уголовное дело.