Опубликована программа празднования Дня города Черняховска

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Фото: Администрация Черняховска
В начале сентября состоится празднование 77-летия Черняховска. Мероприятия в рамках Дня города, пройдут с 5 по 10 сентября.
Как сообщает администрация Черняховского муниципального округа, 5-6 сентября пройдут показы документального фильма «Город и люди».
7 сентября – день официальных церемоний. В частности – церемония чествования лучших черняховцев.
8 сентября состоится органный концерт в кирхе Св. Бруно, состоится презентация выставки черняховского фотографа Виктора Васильева «Родные места».
9 сентября в 14:00 начнется концертно-развлекательная программа Черняховской детской музыкальной школы в парке Победы. Там же до 18:00 – работа интерактивных творческих площадок.
С 16:30 пройдет концерт. В 21:00 – праздничное музыкальное поздравление Марии Белорусской.
В последний день празднования, 10 сентября, проведут соревнования по настольному теннису, парад спортсменов на стадионе «Прогресс», а также спортивные соревнования и мастер-класс по аджилити, показательные выступления спортсменов.
Полная программа здесь.