Опубликована программа празднования Дня города Черняховска

. Фото: Администрация Черняховска

В начале сентября состоится празднование 77-летия Черняховска. Мероприятия в рамках Дня города, пройдут с 5 по 10 сентября.

Как сообщает администрация Черняховского муниципального округа, 5-6 сентября пройдут показы документального фильма «Город и люди».

7 сентября – день официальных церемоний. В частности – церемония чествования лучших черняховцев.

8 сентября состоится органный концерт в кирхе Св. Бруно, состоится презентация выставки черняховского фотографа Виктора Васильева «Родные места».

9 сентября в 14:00 начнется концертно-развлекательная программа Черняховской детской музыкальной школы в парке Победы. Там же до 18:00 – работа интерактивных творческих площадок.

С 16:30 пройдет концерт. В 21:00 – праздничное музыкальное поздравление Марии Белорусской.

В последний день празднования, 10 сентября, проведут соревнования по настольному теннису, парад спортсменов на стадионе «Прогресс», а также спортивные соревнования и мастер-класс по аджилити, показательные выступления спортсменов.

Полная программа здесь.