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НовостиДом. Семья29 августа 2023 9:38

На Куршской косе сняли на видео лис и кабана, которые дружно выпрашивают еду

Администрация нацпарка просит не кормить животных
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На территории национального парка «Куршская коса» удалось снять на видео друзей: лис и кабана, которые выпрашивают еду у посетителей парка. Животные курируют в привлечении внимания туристов.

Как сообщает пресс-служба «Куршской косы», ролик сняли недалеко от тропы «Озеро Лебедь».

«Животные в национальном парке не боятся людей. Но не стоит их прикармливать. Это создает угрозу их жизни», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на Куршской косе кабанов около ста.

«Несмотря на милый вид, кабаны опасны для человека. Заботливые матери могут напасть, если приблизиться к их детёнышам. При встрече с животными не подходите к ним близко», - говорится в сообщении.