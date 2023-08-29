Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 29 августа

В Калининграде во вторник, 29 августа проведут ряд отключений электроэнергии. Так, сегодня «Городские электрические сети» проводят плановые работы по модернизации оборудования. До 13:00 без электричества будут потребители на ул. Адмиральской, 1-3а, 6, 8, ул. Закавказской, 16-16а, ул. Каштановая аллея, 15.

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Тихоненко, 1-5, 6-8, ул. В. Дубинина, 24.

Кроме того, до 16:00 электроснабжение будет отключено в многоквартирных домах на:

пр. Мира 13, 6-26,

ул. Грекова, 3-11а, 10-12,

ул. Носова, 1-3, 3а,

в переулке Театральном, 1-1а, 3.

До 18:00 без электричества будут потребители на:

ул. Горького 66 (школа №7), 66/1,

ул. Азовской, 2,

ул. Земельной, 1-27, 2, 2а, 4, 4б, 6-8а.

Кроме того, по данным городской администрации, до 15:00 без холодной воды останутся жильцы домов на Ленинском проспекте, 65а-67а, 71а-73а и на ул. Н. Карамзина, 4.

До 17:00 будет отключена холодная вода на ул. Артиллерийской, 25-35.