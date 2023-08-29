В Калининграде утилизировали брошенные автомобили, собранные на улицах города

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде утилизировали пять автомобилей, по которым вступили в силу судебные решения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, эти машины были ранее собраны на улицах Калининграда. Сегодня их утилизировали на отстойно-разворотной площадке на ул. Интернациональной - ул. О. Кошевого.

Работа по очистке города от брошенных авто продолжается.

Так, только в период с 23 июня по 17 августа было выявлено 39 транспортных средств, имеющих признаки брошенных. За это же время комиссия мэрии признала брошенными 47 автомобилей.

Сообщить о брошенных авто во дворе вашего дома можно по номеру (8 4012) 923-655.