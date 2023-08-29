Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 10:25

Со строительной площадки у Дома искусств 58-летняя калининградка украла профнастил

58-летняя калининградка оказалась причастна к краже полусотни листов профнастила со строительной площадки у Дома искусств
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился на строительной площадке у Дома искусств. Там с места благоустройства и раскопок пропали строительные материалы. Похищены были 49 металлических профилированных листов на 26 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, листы злоумышленники вывезли на автомобиле.

Как оказалось, к водителю обратилась знакомая и попросила помочь с перевозкой профлистов. С его слов, мужчина и не подозревал о криминальном происхождении стройматериалов.

Задержанная 58-летняя калининградка призналась, что профнастил ей понадобился для личных нужд.

Заведено уголовное дело.