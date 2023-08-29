Со строительной площадки у Дома искусств 58-летняя калининградка украла профнастил

Инцидент случился на строительной площадке у Дома искусств. Там с места благоустройства и раскопок пропали строительные материалы. Похищены были 49 металлических профилированных листов на 26 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, листы злоумышленники вывезли на автомобиле.

Как оказалось, к водителю обратилась знакомая и попросила помочь с перевозкой профлистов. С его слов, мужчина и не подозревал о криминальном происхождении стройматериалов.

Задержанная 58-летняя калининградка призналась, что профнастил ей понадобился для личных нужд.

Заведено уголовное дело.