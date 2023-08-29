Архиепископ Балтийский и Светлогорский возведен в сан митрополита

. Фото: Калининградская епархия

Архиепископ Балтийский и Светлогорский официально возведен в сан митрополита. Теперь он митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Калининградской епархии. Отмечается, что сан митрополита является одним из самых почетных в структуре РПЦ, выше стоит только патриарх. В связи с этим изменится и церковное облачение владыки Серафима. У епископа и архиепископа мантия фиолетовая, клобук черный, тогда как у митрополита мантия голубая, клобук белый.

Уже в новом статусе митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим принял участие в службе в Успенском соборе московского Кремля 28 августа. Там богослужение провели в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Патриарху Кириллу сослужили митрополиты, в том числе и Серафим. На этой службе архиепископ Серафим и был возведен в сан митрополита.

Круг прав, полномочий и обязанностей митрополита Серафима позже определит патриарх.