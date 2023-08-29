В школах и колледжах Калининградской области впервые провели учения по безопасности

. Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник, 29 августа, в Калининградской области в школах и колледжах провели тренировку по действию сотрудников при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, учения прошли во всех 22 муниципальных образованиях региона.

К примеру, в школе №38 Калининграда отработали сценарий, рекомендованный Минпросвещения РФ: вооруженное нападение и обнаружение взрывного устройства.

Отмечается, что тренировка прошла только с педагогическими коллективами, персоналом школ, без детей.

В планах поэтапно готовить персонал во всех образовательных организациях и детских садах региона.