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НовостиОбщество29 августа 2023 12:12

Калининградская область вошла в топ-5 возвратных внутренних туристических направлений

Туристы возвращаются в Калининград на отдых все охотнее
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений – в список попала Калининградская область. Об этом сообщает РИА Новости.

В лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург.

Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники и выходные, и Калининградскую область. В наш регион летом туристы приезжают отдыхать на побережье Балтики, а зимой изучают многочисленные достопримечательности.

В пятерку самых возвратных в России эксперты включили также Минеральные Воды, Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе, а также Крым.