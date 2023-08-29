Калининградская область вошла в топ-5 возвратных внутренних туристических направлений

Туроператоры назвали пять самых возвратных внутренних направлений – в список попала Калининградская область. Об этом сообщает РИА Новости.

В лидерах по количеству лояльных туристов оказался Санкт-Петербург.

Также среди возвратных экскурсионных направлений туроператоры назвали Москву, которая традиционно популярна на праздники и выходные, и Калининградскую область. В наш регион летом туристы приезжают отдыхать на побережье Балтики, а зимой изучают многочисленные достопримечательности.

В пятерку самых возвратных в России эксперты включили также Минеральные Воды, Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе, а также Крым.