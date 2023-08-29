В Калининграде из-за аварийных ремонтных работ на ул. Железнодорожной меняется схема движения автобуса №27

В Калининграде в связи с аварийно-восстановительными работами на улице Железнодорожной, где прорвало старый коллектор, автобус №27 временно пойдет по другой схеме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в сторону завода «Янтарь» автобус поедет по схеме:

Ленинский пр-кт, Портовая и далее, как раньше (но исключены остановки Музей изобразительных искусств, Багратиона, пл. Калинина, Железнодорожная).

В сторону ул. Ломоносова автобус поедет по:

Ул. Портовая, Ленинский пр-кт с разворотом на пл. Калинина и далее по существующей схеме (исключена остановка Железнодорожная).

Как сообщает «Водоканал», работы на ул. Железнодорожной планируется завершить только 4 сентября.