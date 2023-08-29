В Светлогорске проведут Фестиваль уличного кино

В Светлогорске 1 сентября проведут Фестиваль уличного кино – в программе лучшие российские короткометражки, ежегодно отбираемые из более чем 1000 заявок. Картины покажут в 19:30 в Лиственничном парке.

Как сообщает администрация Светлогорска, после просмотра зрители голосуют за понравившийся фильм светом фонариков и телефонов.

Зрителям рекомендуют взять с собой теплый плед, раскладные стулья.

В конкурсную программу вошли: «Слезы капали в фо-бо» (16+), «Экстрасенс» (16+), «Обычная свадьба» (12+), «Облако Грига» (12+), «Как с Максимом х(пип)ня случилась» (16+), «Дорога в облака» (6+), «Наташина мечта» (16+).

Есть также и внеконкурсные фильмы.

Вход свободный.