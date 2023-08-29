В Калининграде осудили предпринимателей за незаконную торговлю сигаретами

В Калининграде вынесен приговор двум мужчинам по уголовному делу о незаконном обороте немаркированных сигарет.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в 2020 году местный житель незаконно приобрел 15 тыс. пачек сигарет, подлежащих маркировке акцизными марками. Вместе с напарником предприниматель продал товар за 5,2 тыс. евро.

В итоге суд определил одном злоумышленнику наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, второму – в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.