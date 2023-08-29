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НовостиПолитика29 августа 2023 13:02

В Калининградской области военнослужащие учатся оборудовать минные поля

Военные инженеры отрабатывают практические навыки в полевых условиях
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие инженерных подразделений армейского корпуса проводят стрельбы, закрепляют навыки в подрывах боеприпасов и отрабатывают другие практические задачи боевой подготовки. Занятия проходят в рамках планового полевого выхода на полигоне.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, особое внимание уделяется установке инженерных заграждений и минных полей, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники.

В учениях задействовано более 100 военнослужащих и 30 единиц техники.