В Калининградской области военнослужащие учатся оборудовать минные поля

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие инженерных подразделений армейского корпуса проводят стрельбы, закрепляют навыки в подрывах боеприпасов и отрабатывают другие практические задачи боевой подготовки. Занятия проходят в рамках планового полевого выхода на полигоне.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, особое внимание уделяется установке инженерных заграждений и минных полей, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники.

В учениях задействовано более 100 военнослужащих и 30 единиц техники.