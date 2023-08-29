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НовостиОбщество29 августа 2023 14:00

В прокуратуре рассказали о нарушениях при эксплуатации очистных сооружений Краснознаменского района

Они оказывают вклинение на качество водоснабжения населения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

При эксплуатации очистных сооружений Краснознаменского района выявили нарушения. Прокуратура Краснознаменского района выезжала на очистные и насосную станцию и проверила исполнение водного законодательства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, «Водоканал» допустил нарушения порядка эксплуатации очистных сооружений, влияющие на качество водоснабжения, не проводили лабораторные исследования питьевой воды, не контролировали сбрасываемые сточные воды.

Главе администрации Краснознаменского муниципального округа уже вынесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.