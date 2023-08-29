Водителей, выехавших на машинах к морю в Балтийске, оштрафовали

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Под Балтийском полицейские привлекли к ответственности нескольких водителей, которые выехали на своих авто в прибрежную зону. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

В рамках одного только рейда на территории Балтийской косы и пригородных пляжах сотрудники Госавтоинспекции и участковые выявили 11 нарушений. В отношении водителей составлены протоколы.

Отметим, закон запрещает выезжать на транспортных средствах в лесополосу вблизи моря и подъезжать к воде ближе, чем на 500 метров. Это правонарушение наказывается штрафом: на физическое лицо от 3 до 4,5 тыс. рублей, на юридическое – до 400 тыс. рублей.

Ранее губернатор Антон Алиханов призвал жаловаться ему лично на водителей, заезжающих на пляж.