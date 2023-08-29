Алиханов возмутился тем, что его трижды назвали чужим именем и отчеством

. Фото: Правительство Калининградской области

На оперативном совещании в областном правительстве во вторник, 29 августа, случился конфуз. Начальник пожарно-спасательного отряда регионального МЧС России Родион Конорев во время доклада трижды назвал губернатора Антона Алиханова чужим именем – Андрей Анатольевич.

Конорев рассказывал о 103 пожарах на территории Калининградской области, в которых пострадали 3 человека, из которых один человек погиб. Трагедией закончился пожар в квартире дома на улице Гражданской в Калининграде 31 июля – госпитализированный мужчина скончался.

«Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемые участники совещания, доклад окончил. Благодарю за внимание!», - завершил речь Родион Конорев.

Губернатор повел бровями и оговорку без внимания не оставил.

- Родион Петрович, я, конечно, понимаю, что вы первый раз докладываете, волнуетесь. Но трижды назвать меня не моим именем и не моим отчеством – это, конечно, надо постараться, - заметил Антон Алиханов.

- Прошу прощения, - тут же отреагировал руководитель МЧС.

- Ничего, бывает, - кивнул губернатор.