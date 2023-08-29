В Калининграде в районе улицы Юбилейной раскопали старое немецкое кладбище

. Фото: мэрия Калининграда

В районе улицы Юбилейной в Калининграде проводят археологические раскопки. Ранее калининградцы предположили, что на месте старых кладбищ орудуют «черные копатели».

Как пояснили в службе государственной охраны объектов культурного наследия., раскопки на улице Юбилейной ведутся археологами и официально согласованы.

Как рассказал руководитель Службы Евгений Маслов, еще 18 августа в службу от сотрудника Самбийской экспедиции Института археологии РАН поступило уведомление о начале проведения археологических полевых работ. Работы ведут в зоне строительства на улице Юбилейной на земельных участках, частично пересекающихся с территорией исторического кладбища «Группа общинных кладбищ на Лабиауэр-штрассе».

На территории уже выявлены надмогильные сооружения и костные останки. Раскопки продолжаются.