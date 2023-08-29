В Калининградской области стартовала прививочная кампания против гриппа

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области началась сезонная прививочная кампания против гриппа, медучреждания начали получать вакцину.

По данным минздрава, в этом году для поставки в регион заявлено более 621 тысячи доз вакцины от гриппа за счет федерального бюджета. В настоящее Калининградская область уже получила первую партию отечественной вакцины от гриппа, закупленной в рамках Национального календаря прививок за счет федерального бюджета в количестве более 459 тысяч доз (74,1 % планируемой поставки).

Так, вакцину получила, например, поликлиника горбольницы №4 на ул. Горького, там уже активно вакцинируются не только от гриппа, но и от пневмококка и коронавируса.

Всего в регионе до 15 октября планируется привить жителей с максимальным общим охватом 60 процентов. При этом по плану медики должны вакцинировать 75 процентов граждан из групп риска.

Привиться от гриппа можно, посетив кабинет медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления, по записи – через регистратуру и по телефону 122, прорабатывается вопрос с записью через госуслуги и регистратуру Medreg. Также вакцинация доступна в мобильном пункте в торговом центре «Европа».