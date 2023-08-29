В день матча «Балтика» - «Зенит» в Калининграде закроют Солнечный бульвар

В Калининграде Солнечный бульвар закроют в день матча «Балтика» - «Зенит». Об этом во вторник, 29 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, 30 августа с 7 утра до 00 часов прекращается движение транспорта по Солнечному бульвару от ул. Ген. Павлова до Восточной эстакады.

Отмечается, что временное перекрытие проезда – исключительно в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении футбольного матча «Балтика» - «Зенит» на стадионе «Ростех-арена» (стадион «Калининград»).