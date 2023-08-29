В Минобре сообщили о готовности школ Калининградской области к новому учебному году

Все школы Калининградской области – 9 областных, 157 муниципальных и 8 частных – готовы к новому учебному году. Об этом министр образования Светлана Трусенева сообщила во время прошедшего 29 августа оперативного совещания в правительстве области.

Сообщается, что общая численность обучающихся в 2023-2024 учебном году составит 129,4 тысячи человек, что на 2,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Первый звонок прозвенит для 13 тысяч первоклассников.

Как отметили в правительстве, среди новшеств этого года – использование обновленных учебников по истории для 10-11 классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России. Из средств областного бюджета уже приобретено 24 тысячи учебных пособий.

Помимо этого, с начала года на территории региона будет действовать новое типовое 20-дневное меню для школьных столовых.