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НовостиОбщество29 августа 2023 17:38

Синоптики: Багратионовск и запад региона накроют ливни в ближайшие часы

Ожидаются также град и гроза
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На Калининградскую область надвигается непогода. Ливни и усиление ветра будут, походе, еще мощнее, чем минувшей ночью.

Как сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления калининградской области», линия суперячейковых гроз в настоящий момент смещается с севера Польши в направлении западной части нашего региона.

Грозы уже также формируются в районе Калининградского залива и Балтийска.

«В ближайшие часы сильные грозы, град и шквалы будут вероятны в Багратионовском районе и на западе региона», - говорится в сообщении.

Ранее жителей Калининграда просили не гулять в парках города из-за угрозы падения старых деревьев и веток.