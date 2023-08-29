Проект благоустройства парка имени Гагарина появится до конца февраля 2024 года

. Фото: администрация Калининграда

Власти Калининграда заключили договор с подрядчиком, который до конца февраля 2024 года сделает проект благоустройства парка имени Юрия Гагарина на улице Киевской. Напомним, этот парк одержал победу в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Общественную территорию приведут в порядок в 2024 году с привлечением федеральных средств.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектировщиком выступит компания «Другая архитектура». Она разработает концепцию для оформления в едином стиле двух входных групп в парк на Камской-Киевской, и на Киевской, 120.

В планах продумать зонирование зеленого пространства, разработать брендирование, запроектировать элементы навигации, малые архитектурные формы, спортивные, детские площадки и т.д.

В парке точно появятся новые спортивные тренажеры, обустроят и новую площадку для тренировки собак.

При благоустройстве намерены максимально сохранить деревья в парке.