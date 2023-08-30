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НовостиОбщество30 августа 2023 5:40

На озерах Калининграда купальный сезон продлили до середины сентября

Возможно, его продлят еще немного, все зависит от погоды
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

Власти Калининграда решили пока не закрывать купальный сезон, потому что холода не приходят, и отдыхающие едут на пляжи, чтобы расслабиться и искупаться.

Как сообщает пресс-служба мэрии, спасательные посты продолжат работать на озере Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых озерах и на карьере «Мечта» пока до середины сентября.

Возможно, купальный сезон продлят еще немного, все зависит от погоды.

В администрации Калининграда рассказали, что за лето на муниципальных водоемах никто не утонул, были спасены 18 человек.

Три смерти были зафиксированы в местах, запрещенных для купания: на противоположной от оборудованного пляжа стороне озера Шенфлиз, на Преголе и на Верхнем озере.