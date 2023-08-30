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НовостиДом. Семья30 августа 2023 5:15

Слониха Преголя на 10 дней останется на улице в зоопарке Калининграда, пока ее вольер ремонтируют

Специалисты, впрочем, говорят, что ничего страшного в этом нет – животное не будет страдать
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке продолжается капитальный ремонт вольера слонихи Преголи. Во внутреннем помещении меняют пол. Рабочие уже демонтировали старый бетон, подготовив основание для нового покрытия.

Как сообщила в Телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова, сейчас наступил самый длительный этап – заливка бетоном пола.

«Потом придется ждать 10 (!) дней пока бетон наберет прочность. Страшно представить во что превратится уличный вольер у слона за это время», - написала директор зоопарка.

А пресс-службе учреждения сказали, что слониха Преголя все 10 дней, пока сохнет бетон, будет находиться на улице. Впрочем, для животного это не страшно и не опасно.

«Температура более чем позволяет, заморозков не предвидится, а гуляет Преголя обычно до ноября. Так что, ничего страшного не будет», - отметили в зоопарке.

Как только работы завершатся, Преголя сможет заходить в помещение.