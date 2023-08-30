Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 30 августа

В Калининграде в среду, 30 августа намечен ряд отключений электроснабжения. Так, до 16:00 без электричества будут потребители на ул. Октябрьский проезд 1-й, 2-8, ул. Октябрьский проезд 2-й, 1-5, 2-12, пр. Мира, 49-59.

До 18:00 электроснабжение отключено по адресам:

ул. Горького, 66 (школа №7), 66/1,

ул. Азовская, 2,

ул. Земельная, 1-27, 2,2а, 4, 4б, 6-8а,

ул. Герцена, 2,

ул. Островского, 22.

На время отключения электроэнергии – до 18:00 не будет работать светофор на улице Тельмана, в районе парка «Юность». Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательнее.

Кроме того, как сообщает пресс-служба городской администрации, до 15:00 без холодной воды будут жильцы домов на пр. Ленинском, 77-77в, 6-8.

До 17:00 отключена холодная вода на Каштановой аллее, 177,179, 183, 190, 194.

До 18:00 без холодной воды будут многоквартирные дома на ул. Батальной, 1, 6, ул. Машиностроительной, 2.

Из-за отключения электроснабжения сегодня до 18:00 не будет горячей воды на ул. Земельной, 4, 4а, 4б.