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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:59

В Калининградской области задержан насильник и грабитель, напавший на двух девушек

Мужчина, изнасиловавший девушку и ограбивший вторую, задержан в Калининградской области
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Арестован мужчина, обвиняемый в разбойном нападении на двух девушек в одном из поселков Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба областного суда, злодеяние он совершил рано утром 19 августа – через незапертую дверь пробрался в квартиру и, угрожая ножом, напал на двух девушек. Злоумышленник похитил у них два смартфона и другие ценности.

Этого мужчине показалось мало. Он изнасиловал одну из девушек, угрожая ей убийством.

28 августа нападавший был задержан, свою вину он не признал.

Он заключен под стражу сроком до 20 октября.