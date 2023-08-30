В Калининграде в кардиоцентре спасли 48-летнего мужчину с пороком сердца

. Фото: Пресс-служба кардиоцентра

В Федеральном Центре высоких медицинских технологий в Калининграде спасли 48-летнего мужчину со сложным врожденным пороком сердца. Впервые в регионе врачи провели операцию по лечению коарктации аорты взрослому пациенту.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Виктор Цой, пациенту выявили сужение аорты в области перешейка - отрезка от левой подключичной артерии до первой пары межреберных артерий.

- Это крайне редкая клиническая ситуация у такого взрослого пациента. В нашей практике – первый случай, - сказал врач.

Порок считается опасным: может стать причиной инсульта, разрыва аорты, аневризмы сосудов головного мозга и пр. Лечение – только хирургическое.

По статистике, 90% пациентов с коарктацией аорты в возрасте старше 50 лет не доживают до операции.

Длилась операция в Федеральном Центре высоких медицинских технологий более 3 часов, прошла она успешно.

Уже на следующий день после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату, а еще через 2 недели его выписали.