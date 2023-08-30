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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:44

На Советском проспекте сбили 57-летнюю женщину

Пешеход переходила дорогу, а водитель «Ауди» ее не заметила
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадала 57-летняя калининградка, случилось на пересечении ул. Чекистов и Советского проспекта. Автомобиль «Ауди» под управлением 36-летней женщины-водителя, у перекрестка с главной дорогой остановилась пропустить авто, ехавшие перед ней.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, после этого женщина начала поворачивать направо, не убедившись в отсутствии пешеходов.

Так и оказалась сбита 57-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.