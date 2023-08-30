На Советском проспекте сбили 57-летнюю женщину

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадала 57-летняя калининградка, случилось на пересечении ул. Чекистов и Советского проспекта. Автомобиль «Ауди» под управлением 36-летней женщины-водителя, у перекрестка с главной дорогой остановилась пропустить авто, ехавшие перед ней.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, после этого женщина начала поворачивать направо, не убедившись в отсутствии пешеходов.

Так и оказалась сбита 57-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.