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НовостиОбщество30 августа 2023 10:20

Парусник «Седов» отправился в поход по Балтийскому морю

Торжественное построение в честь третьего рейса года состоялось накануне
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Барк "Седов".

Барк "Седов".

Фото: пресс-служба БГАРФ.

Калининградский парусник «Седов» вышел в Балийское море в третий рейс года. Во вторник, 29 августа, на борту барка состоялось торжественное построение, приуроченное к походу.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в этом рейсе практику пройдет 141 курсант: 51 учащийся из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и 90 – из Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

На борту судна – будущие электромеханики, судомеханики, судоводители, радисты и холодильщики.

Плавание в Балийском море продлится не менее 30 суток.