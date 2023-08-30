Парусник «Седов» отправился в поход по Балтийскому морю

Барк "Седов". Фото: пресс-служба БГАРФ.

Калининградский парусник «Седов» вышел в Балийское море в третий рейс года. Во вторник, 29 августа, на борту барка состоялось торжественное построение, приуроченное к походу.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в этом рейсе практику пройдет 141 курсант: 51 учащийся из Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и 90 – из Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

На борту судна – будущие электромеханики, судомеханики, судоводители, радисты и холодильщики.

Плавание в Балийском море продлится не менее 30 суток.