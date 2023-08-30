Ученые обнаружили новый вид жука в калининградском янтаре

. Фото: БФУ им. И. Канта

В янтаре, найденном в Калининградской области, ученые обнаружили жука, возрастом около 40 миллионов лет. Его описали как новый вид. Об этом сообщает пресс-слжба БФУ имени И. Канта.

Отмечается, что речь идет о жуках-радужницах – это своеобразная и достаточно обособленная группа современных жуков листоедов. Они обитают и питаются на растительности около водоемов или в них.

«Представитель именно такой группы возрастом около 40 миллионов лет был найден в балтийском янтаре и описан как новый для науки вид. Ископаемого жука-радужницу назвали в честь специалиста по жукам-листоедам д.б.н. А. О. Беньковского», - рассказал сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. И. Канта Виталий Алексеев.

Интересно, что этот жук из балтийского янтаря – первый ископаемый представитель рода известный в трехмерном виде: раньше находки таких ископаемых ограничивались только отпечатками в осадочных породах.

Как отметили ученые, ископаемая радужница Беньковского – элемент травянистого прибрежного растительного сообщества, косвенно указывающий на наличие погруженных или полупогруженных растений вокруг водоемов в янтареносных лесах.