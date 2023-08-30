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НовостиПроисшествия30 августа 2023 10:42

В Калининграде провели рейды, 10 мигрантов-нарушителей выдворят за пределы РФ

У Калининградской области было выявлено 96 нарушений миграционного законодательства
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области полицейские провели рейды, выявили 96 нарушений миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, были проверены места массового пребывания и возможного трудоустройства мигрантов. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 200 тысяч рублей.

Было заведено 2 уголовных дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев.

Также решено, что 10 мигрантов-нарушителей будут выдворены за пределы Российской Федерации.