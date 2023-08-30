В Калининграде провели рейды, 10 мигрантов-нарушителей выдворят за пределы РФ

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области полицейские провели рейды, выявили 96 нарушений миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, были проверены места массового пребывания и возможного трудоустройства мигрантов. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 200 тысяч рублей.

Было заведено 2 уголовных дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев.

Также решено, что 10 мигрантов-нарушителей будут выдворены за пределы Российской Федерации.