Жительницу Калининградской области будут судить за убийство родной сестры

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

39-летняя, ранее неоднократно судимая жительница Калининградской области, предстанет перед судом за убийство 2006 года. Тогда она вместе со знакомыми находилась в одном из домов на улице Совхозная в Нестерове. Там же была ее 27-летняя сестра, систематически злоупотребляющая спиртным.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, женщина, оставшись наедине в комнате со спящей сестрой, сложила петлю из наволочки и задушила родственницу.

Причиной тому послужила личная неприязнь к сестре из-за ее асоциального образа жизни.

Сразу привлечения кого-либо к уголовной ответственности не получалось – показания свидетелей были слишком противоречивы. Отмечается, что длительное время преступление оставалось нераскрытым.

В итоге следователям все же удалось собрать доказательства вины женщины. Она, кстати, отпираться не стала и вину полностью признала.