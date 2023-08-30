В Пионерском отремонтируют дом-памятник рядом с бюстом Калинина

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Пионерском планируют отремонтировать дом-памятник на ул. Комсомольской, 53. Речь идет о здании, перед которым стоит бюст Калинина.

Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, решено отремонтировать фасад и кровлю.

«Будем использовать керамическую черепицу. Восстановим фахверковый каркас и элементы деревянного зодчества», - сообщили в Фонде.

Проектирование начнут 15 сентября, а строительно-монтажные работы завершатся в 2024 году.

Работы выполнят за счет средств из областного бюджета.