В Калининград привезут театральные костюмы из знаменитого Бахрушинского музея

.
Фото: Предоставлено организаторами
Сразу в шести залах Калининградского музея изобразительных искусств посетителям расскажут об одной из старейших балетных школ мира, основанной еще в XVIII веке Указом Екатерины II. Сегодня это Московская государственная академия хореографии.
На выставке (0+), которая откроется 6 сентября, Бахрушинский театральный музей представит подлинные театральные костюмы и эскизы, живопись и скульптура. Их дополнят современные инсталляции, а также архивные фото и видеоматериалы.
Как рассказали в пресс-службе музея, три зала также будут посвящены уникальным личностям, таким как Майя Плисецкая.
Кроме того, посетители узнают о гастролях Большого театра и увидят фрагменты спектаклей.
Выставка будет работать до 22 октября.