В Калининград привезут театральные костюмы из знаменитого Бахрушинского музея

. Фото: Предоставлено организаторами

Сразу в шести залах Калининградского музея изобразительных искусств посетителям расскажут об одной из старейших балетных школ мира, основанной еще в XVIII веке Указом Екатерины II. Сегодня это Московская государственная академия хореографии.

На выставке (0+), которая откроется 6 сентября, Бахрушинский театральный музей представит подлинные театральные костюмы и эскизы, живопись и скульптура. Их дополнят современные инсталляции, а также архивные фото и видеоматериалы.

Как рассказали в пресс-службе музея, три зала также будут посвящены уникальным личностям, таким как Майя Плисецкая.

Кроме того, посетители узнают о гастролях Большого театра и увидят фрагменты спектаклей.

Выставка будет работать до 22 октября.