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НовостиОбщество30 августа 2023 13:00

Власти отказались от проведения сельскохозяйственной ярмарки на площади Победы

Торговать разрешили у торгового центра «Акорус»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на площади Победы в этом году не будут проводить ярмарку сельскохозяйственной продукции. Она пройдет у ТЦ «Акорус» (Гурьевский район, поселок Кутузово, улица Промышленная,8). Как сообщает пресс-служба городской администрации, ярмарка стартует 9 сентября.

Ярмарочные мероприятия пройдут при поддержке министерства сельского хозяйства Калининградской области и администрации города.

Торговать овощами местного производства будут только по выходным с 9:00 до 15:00.