В Калининграде с 1 сентября на маршрутах №8 и №48 добавятся автобусы

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде с пятницы, 1 сентября, на маршруты №8 и №48 выпустят дополнительные автобусы.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Решение об увеличении было принято после анализа пассажиропотока и для удобства пассажиров в будущем.

Так, компания «Вест Лайн» с 1 сентября будет осуществлять движение по маршруту № 8 «О. Кошевого – Силикатный завод, мкр. А. Космодемьянского» восемью автобусами большого класса по рабочим дням.

А по муниципальному маршруту № 48 «СК «Янтарный» – мкр. Совхозный» - десятью автобусами большого класса по рабочим дням.